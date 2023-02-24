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3 часа назад

Гинеколог назвала самое популярное «женское» заболевание

Клопс.Ruиещё 1

Многие девушки стесняются, боятся осмотра или пренебрегают им у «женского» врача. Акушер-гинеколог Анна Аникеева рассказала, почему специалиста нужно посещать регулярно.

Гинеколог назвала самое популярное «женское» заболевание
Фото: UnsplashUnsplash

«Самое популярное заболевание, которое мы выявляем, и самое страшное — это рак шейки матки», — отмечает специалист.

Как утверждает гинеколог, этот вид онкологии зачастую выявляют уже слишком поздно, потому что многие девушки не ходят к врачу регулярно. Если же обнаружить рак на ранних стадиях, то будет шанс вовремя назначить лечение, которое даст хороший результат для продолжительности жизни.

«Как показывает наша статистика, женщины, у которых выявляется рак шейки матки на поздних стадиях, — это женщины, которые не ходили более 5 лет на осмотр к врачу-гинекологу», — добавила врач.

Необходимо проходить профилактические осмотры один раз в год, даже если ничего не беспокоит, подчеркнула Аникеева. Регулярно посещать доктора следует начинать с момента, когда у девушки появляется половая жизнь.

«Это молодое заболевание встречается и у 20-летних девочек. На его развитие влияет много факторов: генетика, климат, наличие вируса папилломы человека и даже тенденция на раннее начало половой жизни», — заключила гинеколог.

Здоровье,
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