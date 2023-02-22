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38 минут назад

Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка

Lenta.ru

Скипидарные ванны не способствуют зачатию ребенка, но могут нанести серьезный вред здоровью женщины. Об опасности популярного народного метода акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявила, что скипидарные ванны, как и любые другие водные процедуры, не помогут избавиться от репродуктивных сложностей. По ее словам, рекомендация лежать или парить ноги в растворе скипидара, чтобы забеременеть, не имеет никакого научного обоснования. Более того, такие ванны могут навредить здоровью, уверена Селихова.

По словам гинеколога, релаксирующие водные процедуры хороши тем, что могут снять физическое и эмоциональное напряжение и стать прелюдией перед качественным сексом, что и приведет к наступлению беременности. Однако это правило работает только в том случае, если у пары нет проблем с репродуктивным здоровьем.

Селихова напомнила, что на успешность зачатия влияет возраст, гормональный фон, образ жизни и отсутствие патологий у обоих партнеров. Также при планировании беременности важно вовремя заметить и решить любые проблемы со здоровьем.

Ранее акушер-гинеколог Лусине Даниелян перечислила нежелательные для беременных продукты. В частности, во время вынашивания ребенка женщинам следует избегать употребления в пищу непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц.

Здоровье,
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