Женщина похудела на 45 килограммов из-за риска умереть молодой

37-летняя Эми Смит призналась, что не обращала внимания на свою полноту до тех пор, пока у нее не возник риск умереть молодой от сердечного приступа. Историю о том, как женщина похудела на 45 килограммов, рассказало издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница Великобритании рассказала, что все члены ее семьи полные, поэтому собственный лишний вес долго не тревожил ее.

Видео дня

«Когда я встретила будущего мужа Эндрю, у меня был 16-й размер одежды (50-й по российским меркам — прим. «Ленты.ру»). К моменту нашей свадьбы шесть лет спустя я уже носила 20-й», — поделилась воспоминаниями Смит.

Впервые о похудении женщина задумалась, когда у нее начались проблемы с фертильностью.

По словам Смит, забеременеть ей удалось естественным путем, но обе беременности были трудными из-за ожирения. Она находилась под постоянным контролем врачей. Оба ребенка британки родились крупными. Сын Тео весил 4,6 килограмма, а появившаяся на свет через два года Леа — 4,08 килограмма.

В то время Смит постоянно жаловалась на боли в желчном пузыре. После одного из приступов его пришлось удались. Но даже после операции женщина продолжала есть все, что хотела, хотя обязана была придерживаться диеты.

Стимулом для британки наконец взяться за себя стал сердечный приступ у ее 29-летнего брата.

«Мой дедушка умер в 58 лет от сердечного приступа, у отца приступ был в 40 лет. К счастью, брат пошел на поправку после установки стентов. Его здоровье не идеальное, но он справляется», — рассказала Смит.

Женщина начала с малого: больше двигалась дома, ухаживая за двухлетним сыном и новорожденной дочкой. Затем она записалась в фитнес-центр. Правда, позаниматься там она успела всего два месяца, до начала пандемии COVID-19. Но и за этот короткий промежуток времени она поняла, что спорт и диета с низким содержанием жира и сахара помогают ей худеть. Поэтому во время самоизоляции она переключилась на онлайн-встречи в клубе для похудения и сумела не сбиться с курса в течение следующих двух лет.

До 2,2 килограмма Смит теряла в неделю.

Всего за два с половиной года Смит избавилась от 45 килограммов лишнего веса. Она стала чувствовать себя энергичной, а ее анализы и артериальное давление пришли в норму.

Сейчас Смит занимается не только фитнесом, но и регулярно пробегает по 10 километров, а также увлекается боксом.