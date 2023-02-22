Раскрыта опасность наращивания ресниц и использования туши зимой

Врач-офтальмолог высшей категории и доктор медицинских наук Татьяна Шилова раскрыла опасность наращивания ресниц и использования туши зимой. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва» .

По ее словам, в подобную погоду возрастает риск появления инфекции век. Так, специалист рассказала, что ресницы защищают глаза от солнца, мороза и ветра. В связи с этим Шилова призвала россиянок отказаться от их наращивания.