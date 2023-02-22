Хирург назвала самые популярные пластические операции у молодежи

По словам Амальфи, чаще всего клиенты в возрасте от 20 до 30 лет обращаются к врачам за подтяжкой и увеличением груди. Кроме того, молодые люди часто делают инъекции ботокса, чтобы избавиться от первых признаков старения. Медик связывает данную тенденцию с тем, что представители поколения Z лучше заботятся о себе, нежели более зрелые люди.