Россиян предупредили о косметике, способной вызвать бесплодие

Роспотребнадзор предупредил, что в косметику добавляют вещество под замысловатым названием бутилфенилметилпропиональ, или лилиевый альдегид. Его добавляют в лосьоны для кожи, средства для ванн, средства по уходу за волосами, увлажняющие кремы, одеколоны и шампуни, а также в стиральные порошки и чистящие средства. Оказалось, что этот химикат может вызвать бесплодие, поэтому с 18 апреля 2023 года его решено запретить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Лилиевый альдегид — это вязкая жидкость с запахом, похожим на аромат ландышей. Собственно, его и используют для имитации запаха ландышей. Добавляют в косметику, а также в чистящие средства и стиральные порошки.