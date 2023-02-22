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1 час назад

Россиян предупредили о косметике, способной вызвать бесплодие

Секрет Фирмы

Роспотребнадзор предупредил, что в косметику добавляют вещество под замысловатым названием бутилфенилметилпропиональ, или лилиевый альдегид. Его добавляют в лосьоны для кожи, средства для ванн, средства по уходу за волосами, увлажняющие кремы, одеколоны и шампуни, а также в стиральные порошки и чистящие средства. Оказалось, что этот химикат может вызвать бесплодие, поэтому с 18 апреля 2023 года его решено запретить.

Россиян предупредили о косметике, способной вызвать бесплодие
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Лилиевый альдегид — это вязкая жидкость с запахом, похожим на аромат ландышей. Собственно, его и используют для имитации запаха ландышей. Добавляют в косметику, а также в чистящие средства и стиральные порошки.

Из-за вреда, который он наносит организму, Совет Евразийской экономической комиссии запретил его к использованию в косметической продукции. Так что стоит присмотреться к этикетке, чтобы не купить средство с лилиевым альдегидом.

Здоровье,Роспотребнадзор,Евразийская экономическая комиссия,
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