Почему опасно откладывать будильник

Ставите на утро несколько будильников, а потом планомерно их отключаете в надежде подремать лишние пять минут? Рассказываем, почему вы совершаете ошибку, в материале «Рамблера».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Многие из нас имеет привычку откладывать будильники, чтобы подольше понежиться в кровати и оттянуть начало нового дня. Однако подобные действия наносят вред организму.

Проблема в том, что если после звонка будильника вы снова погружаетесь в сон, вместо бодрости в течение дня вы будете ощущать еще более сильную усталость и сонливость. Все дело в том, что короткие отрезки дремоты после завершения ночного сна вводят мозг в заблуждение, активируя выработку мелатонина – гормона сна. Организм также прекращает выработку гормона кортизола, который как раз отвечает за бодрость по утрам.

Однако пару раз перенести будильник все-таки можно, если эти временные промежутки вы используете для того, чтобы спокойно проснуться, потянуться и приступить к ежедневной рутине.