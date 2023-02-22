Плохой сон и стресс названы главными причинами набора веса

Для похудения всегда чего-то мало. Ходишь в зал — ещё и правильно питайся. Правильно питаешься — хорошо высыпайся. А ещё не накручивай себя по пустякам. Ведь из-за хронического стресса люди не только худеют. Почему и когда начинается набор лишнего веса, объяснила диетолог, специалист в области правильного питания и коррекции веса Наталья Коренева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Она рассказала, что надпочечники в ответ на стресс вырабатывают 2 гормона — адреналин и кортизол: первый отвечает за реакцию «бей или беги», второй — за реакцию приспособления к стрессу. При этом кратковременный стресс в небольшом количестве организму даже на пользу — он стимулирует работу мозга и позволяет быть в тонусе или избегать опасности. Чего не скажешь о хроническом — от него один вред.

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«Во время хронического стресса возникает психическая и физическая адаптация, организм переходит в режим энергоэкономии. Приоритет отдаётся важным органам: мозгу и сердцу, в остальном возникает замедление обменных процессов, а это напрямую влияет на набор веса», — сообщила Коренева «Газете.Ru».

Также при стрессе запускаются реакции, которые усиливают распад белков. Этот процесс может привести к потере мышечной массы.

«Влияние стресса затрагивает все органы и ткани. Сердце — мышечный орган, дефицит белка влияет на его работу в том числе. Кроме того, достаточный уровень белка очень важен для организма, из него состоят все наши ферменты, недостаток ферментов влияет на процесс пищеварения», — констатировала Коренева.

Из-за нервного перенапряжения сложно похудеть ещё и потому, что очень тянет на сладенькое. Так происходит из-за нарушения пищевого поведения — организм начинает требовать высококалорийной, высокоуглеводной пищи. Более того, колебания глюкозы в крови для организма — тоже стресс.

«Системное заедание стресса постепенно снижает чувствительность рецепторов к инсулину, развивается инсулинрезистентность, а это риски сахарного диабета 2-го типа. Так появляется замкнутый круг: стресс — заедание — высокий инсулин — избыточный вес», — объяснила врач.

Снижение веса, по словам специалиста, нужно начинать с жевания. Когда человек ест медленно, разжёвывая каждый кусочек, мозг получает сигнал о насыщении быстрее. Тем самым человек защищается от переедания. Плюс во время жевания синтезируется фермент амилаза, который помогает расцеплять углеводы. Так снижается нагрузка на весь пищеварительный тракт, особенно на поджелудочную железу.

Параллельно для похудения на фоне стресса необходимо наладить сон. Во время него синтезируется гормон мелатонин, который помогает снизить влияние стресса на организм. Он вырабатывается преимущественно в вечернее время и регулирует циркадные ритмы, поэтому важно засыпать до десяти вечера, а просыпаться через 7–8 часов.

«Помните, что каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанному потреблению примерно на 150–200 ккал больше на следующий день и повышает тягу к сладкому», — предупредила Коренева.