Врач Дианова назвала опасные последствия чрезмерного употребления яиц

Частое употребление яиц может способствовать приступам желчной колики. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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— Яйца обладают желчегонным эффектом. Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей. То есть болевые ощущения в правом боку, — пояснила она.

Также при чрезмерном потреблении яиц в организм поступает много холестерина и жиров, что нежелательно при определенных недугах, в частности при нарушении липидного профиля и гипертонической болезни. Женщинам рекомендуется есть по одному яйцу три раза в неделю, а мужчинам — два яйца, передает «Москва 24».

Также в беседе с «Вечерней Москвой» Дианова рассказала, что нельзя сочетать с алкоголем сладкие и очень соленые продукты.