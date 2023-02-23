Терапевт объяснил, при каких симптомах пора прекращать худеть

Сбросить лишние килограммы к весне хотят многие люди, однако не все понимают, когда пора прекращать похудение.

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Терапевт Георгий Сапего рассказал, при наличии каких симптомов нужно менять диету.

«При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут быть повторные простуды и инфекции», – говорит терапевт Георгий Сапего.

Врач отметил, что людям, которые неправильно похудели, гораздо сложнее переносить температурные изменения, – они начинают постоянно замерзать, может даже измениться пульс. Если какие-то симптомы были замечены, то пора менять диету и возвращаться к полноценному питанию, – повышать калорийность.