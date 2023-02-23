Терапевт объяснил, при каких симптомах пора прекращать худеть

Сбросить лишние килограммы к весне хотят многие люди, однако не все понимают, когда пора прекращать похудение.
Терапевт Георгий Сапего рассказал, при наличии каких симптомов нужно менять диету.
«При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут быть повторные простуды и инфекции», – говорит терапевт Георгий Сапего.
Врач отметил, что людям, которые неправильно похудели, гораздо сложнее переносить температурные изменения, – они начинают постоянно замерзать, может даже измениться пульс. Если какие-то симптомы были замечены, то пора менять диету и возвращаться к полноценному питанию, – повышать калорийность.
Для того чтобы улучшить состояние здоровья после таких экспериментов, Сапего советует добавить в рацион цельнозерновые продукты, легкий белок, например, творог, а также мясо индейки и растительные масла, пишет «Радио Sputnik». Ранее «ФедералПресс» сообщал, как избежать раннего старения. Косметолог назвала россиянам несколько факторов, которые негативно сказываются на состоянии кожи.