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2 часа назад

Терапевт объяснил, при каких симптомах пора прекращать худеть

РИА "ФедералПресс"

Сбросить лишние килограммы к весне хотят многие люди, однако не все понимают, когда пора прекращать похудение.

Терапевт объяснил, при каких симптомах пора прекращать худеть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Терапевт Георгий Сапего рассказал, при наличии каких симптомов нужно менять диету.

«При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут быть повторные простуды и инфекции», – говорит терапевт Георгий Сапего.

Врач отметил, что людям, которые неправильно похудели, гораздо сложнее переносить температурные изменения, – они начинают постоянно замерзать, может даже измениться пульс. Если какие-то симптомы были замечены, то пора менять диету и возвращаться к полноценному питанию, – повышать калорийность.

Для того чтобы улучшить состояние здоровья после таких экспериментов, Сапего советует добавить в рацион цельнозерновые продукты, легкий белок, например, творог, а также мясо индейки и растительные масла, пишет «Радио Sputnik». Ранее «ФедералПресс» сообщал, как избежать раннего старения. Косметолог назвала россиянам несколько факторов, которые негативно сказываются на состоянии кожи.

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