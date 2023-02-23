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58 минут назад

Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса

Lenta.ru

Диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, специалист рассказала, что стресс является причиной нарушения пищевого поведения и повышенной тяги к высококалорийным продуктам.

«Системное заедание стресса постепенно снижает чувствительность рецепторов к инсулину, а это риски сахарного диабета 2 типа. Так появляется замкнутый круг “стресс — заедание — высокий инсулин — избыточный вес”», — предупредила Коренева.

Помимо этого, диетолог порекомендовала для похудения стабилизировать сон. По ее словам, вырабатываемый во время отдыха гормон помогает снизить влияние стресса на организм. Кроме того, мелатонин (гормон, необходимый организму для регулирования сна — прим. «Ленты.ру») стабилизирует артериальное давление, укрепляет иммунитет, а также снижает риски ожирения, инфаркта и инсульта.

В заключение Коренева посоветовала медленнее разжевывать пищу во избежание переедания.

«Во время жевания синтезируется фермент амилаза, который помогает расщеплять углеводы. Так снижается нагрузка на весь пищеварительный тракт, особенно на поджелудочную железу», — пояснила нутрициолог.

Ранее в феврале гастроэнтеролог и диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Так, Дюжева пояснила, что в составе подобных средств имеются такие компоненты, как камелия (экстракт зеленого чая), экстракт гуараны, гарцинии и кофеин. Названные ингредиенты в большинстве случаев неэффективны при похудении и имеют побочные действия в виде повышения артериального давления, тахикардии и нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечного ритма.

Здоровье,
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