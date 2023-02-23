Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса

Диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

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Так, специалист рассказала, что стресс является причиной нарушения пищевого поведения и повышенной тяги к высококалорийным продуктам.

«Системное заедание стресса постепенно снижает чувствительность рецепторов к инсулину, а это риски сахарного диабета 2 типа. Так появляется замкнутый круг “стресс — заедание — высокий инсулин — избыточный вес”», — предупредила Коренева.

Помимо этого, диетолог порекомендовала для похудения стабилизировать сон. По ее словам, вырабатываемый во время отдыха гормон помогает снизить влияние стресса на организм. Кроме того, мелатонин (гормон, необходимый организму для регулирования сна — прим. «Ленты.ру») стабилизирует артериальное давление, укрепляет иммунитет, а также снижает риски ожирения, инфаркта и инсульта.

В заключение Коренева посоветовала медленнее разжевывать пищу во избежание переедания.

«Во время жевания синтезируется фермент амилаза, который помогает расщеплять углеводы. Так снижается нагрузка на весь пищеварительный тракт, особенно на поджелудочную железу», — пояснила нутрициолог.