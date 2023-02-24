Назван фрукт, который может снизить уровень сахара в крови

Исследователи назвали фрукт, который может помочь снизить уровень глюкозы. Плод необходимо съесть за 30 минут до еды.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 14 женщин. Добровольцам было предложено три вида обеда: рис, яблоко с рисом и сахарный раствор. В одном из случаев участники исследования ели яблоко за 30 минут до еды, статья была опубликована в журнале Nutrients.
По итогам эксперимента было установлено, что в случае, если за полчаса до еды человек съел яблоко, уровень глюкозы снижался на 50% по сравнению с обедом из риса.
Однако стоит помнить, что необходимо ограничиться только одним яблоко. Большое количество плодов может вызвать подъем сахара.