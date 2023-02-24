Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Врачи назвали фрукт, который может снизить уровень сахара в крови

runews24.ruиещё 1

Исследователи назвали фрукт, который может помочь снизить уровень глюкозы. Плод необходимо съесть за 30 минут до еды.

Назван фрукт, который может снизить уровень сахара в крови
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 14 женщин. Добровольцам было предложено три вида обеда: рис, яблоко с рисом и сахарный раствор. В одном из случаев участники исследования ели яблоко за 30 минут до еды, статья была опубликована в журнале Nutrients.

По итогам эксперимента было установлено, что в случае, если за полчаса до еды человек съел яблоко, уровень глюкозы снижался на 50% по сравнению с обедом из риса.

Однако стоит помнить, что необходимо ограничиться только одним яблоко. Большое количество плодов может вызвать подъем сахара.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий