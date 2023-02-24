Назван фрукт, который может снизить уровень сахара в крови

Исследователи назвали фрукт, который может помочь снизить уровень глюкозы. Плод необходимо съесть за 30 минут до еды.

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Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 14 женщин. Добровольцам было предложено три вида обеда: рис, яблоко с рисом и сахарный раствор. В одном из случаев участники исследования ели яблоко за 30 минут до еды, статья была опубликована в журнале Nutrients.

По итогам эксперимента было установлено, что в случае, если за полчаса до еды человек съел яблоко, уровень глюкозы снижался на 50% по сравнению с обедом из риса.