Врач рассказала, как не посадить сердце на блинных выходных

В этом году нам выпали длинные февральские выходные — с 23-го по 26-е число. Но они будут ещё и блинными, потому что совпали с Масленицей. А значит праздничному столу и долгим гуляниям быть. Однако есть риск догуляться до «синдрома праздничного сердца», предупредила главный внештатный специалист по профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Медик рассказала, что это за синдром и как его избежать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Дроздовой, особенно осторожными за праздничным столом нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То же самое касается россиян с болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. После застолья вероятность обострения хронических недугов возрастает на 30%, сказала специалист «Аргументам и фактам».

Как раз после праздников у пациентов встречается «синдром праздничного сердца». Так кардиологи называют резкое нарушение ритма и проводимости сердца. А виной всему — злоупотребление спиртным. Так уж вышло, что одними только блинами масленичное застолье не обходятся, блинчики активно запивают горячительным снадобьем.

«Иногда аритмии возникают практически сразу после приёма алкоголя, иногда — на следующий день после застолья», — отметила медик.