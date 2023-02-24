Врачи: Жир на животе уходит благодаря одному продукту

От противоракового эффекта до противовоспалительных свойств - исследователи в очередной раз подтвердили положительное влияние на здоровье такой специи как куркума. Согласно последним работам, приправа также способна оказывать влияние на висцеральный (глубинный) жир, передает Express со ссылкой на материал, опубликованный в журнале Phytotherapy Research.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Отмечается, что в рамках работы специалисты планировали выяснить, как содержащийся в специи куркумин влияет на самочувствие людей с жировой дистрофией печени. В эксперименте, который длился 8-12 недель, принимали участие более 500 добровольцев (они получали от 70 миллиграммов куркумина ежедневно).

В процессе работы медики заметили значительное снижение индекса массы тела и окружности талии у испытуемых. Как оказалось, полифенол куркумин в составе приправы способен препятствовать образованию жира.