Врачи: Жир на животе уходит благодаря одному продукту

От противоракового эффекта до противовоспалительных свойств - исследователи в очередной раз подтвердили положительное влияние на здоровье такой специи как куркума. Согласно последним работам, приправа также способна оказывать влияние на висцеральный (глубинный) жир, передает Express со ссылкой на материал, опубликованный в журнале Phytotherapy Research.
Отмечается, что в рамках работы специалисты планировали выяснить, как содержащийся в специи куркумин влияет на самочувствие людей с жировой дистрофией печени. В эксперименте, который длился 8-12 недель, принимали участие более 500 добровольцев (они получали от 70 миллиграммов куркумина ежедневно).
В процессе работы медики заметили значительное снижение индекса массы тела и окружности талии у испытуемых. Как оказалось, полифенол куркумин в составе приправы способен препятствовать образованию жира.
Подчеркивается, что сама по себе куркума не способствует похудению (в принципе продуктов, которые якобы сжигают жир, нет), однако она полезна для обменных процессов, если регулярно добавлять ее в блюда.