Стало известно, как подготовиться к Великому посту

В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, сообщают «Известия».
Как заявил врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, организм человека привыкает к одному и тому же типу питания, потому любые отхождения от знакомого меню становятся стрессом для желудочно-кишечного тракта. Эксперт порекомендовал перед началом поста обратиться к врачу и выяснить, есть ли какие-либо заболевания, из-за которых нельзя резко ограничивать питание.
Ромасов отметил, что во время поста можно заменять мясо и рыбу другими продуктами, а восполнить дефицит белка помогут грибы, орехи и бобовые, а нехватку железа — зелень, сухофрукты, цельнозерновые крупы и ряд овощей.