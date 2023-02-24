Названы продукты на завтрак, которые помогают похудеть

Мнение врачей о том, что завтрак должен быть сытным и полноценным, неизменно. Считается, что во время первого приёма пищи должно быть употреблено 25–30% калорий от суточной нормы. Он насыщает и активирует заряд энергии. Но что же такого съесть, чтобы быстро не проголодаться, но при этом ещё и не прибавить лишних килограммов? Есть целых 7 отлично подходящих продуктов.
Отличный источник белка и кальция. Его польза не теряется после термической обработки. Запеканка, сырники зарядят энергией, дадут организму витамины и белок. Полезнее и вкуснее дополнить ягодами или фруктами.
Богаты полезными для организма элементами. Например, в одной чашке черники 4 грамма пищевых волокон и 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Также в ягодах много антиоксидантов и антоцианов, обладающих противовоспалительными свойствами. Подойдут не только свежие, но и замороженные.
В овсяных хлопьях большое разнообразие микро- и макроэлементов: витамины группы В, железо, магний, клетчатка, фосфор и цинк. Каша насыщает, даёт организму необходимый белок, но и не перегружает ЖКТ.
Это пшеница, ячмень, овес, бурый рис, хлеб из необработанной муки, злаки и отруби. В них много клетчатки, что благотворно влияет на пищеварительную систему. К тому же и чувство сытости после употребления таких продуктов сохраняется дольше.
Фундук, миндаль, кешью, грецкий орех, семена чиа или тыквенные семечки богаты питательными веществами, содержат омега-3 жирные кислоты, кальций, магний, марганец и растворимую клетчатку. Они надолго насыщают и не полнят (если не есть килограммами).
Они тоже дают наесться и не поправиться. Да ещё и полезны.
Идеально подходит для завтрака из-за своей калорийности и большого содержания калия, фолиевой кислоты и витаминов С и К. Также в нём много клетчатки и полезных для сердца ненасыщенных жиров, которые помогают сохранять чувство сытости. Но важно не переедать. Взрослому с весом около 70–80 кг допустимо не больше половинки среднего плода. Беременным — 2–3 кусочка. Детям до 3 лет авокадо лучше не давать, а после трёх лет можно от 1–2 чайных ложек мякоти до четвертинки плода.