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1 час назад

Сомнолог рассказал об идеальных условиях сна для пар

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Качество сна зависит от обстоятельств и от человека, находящегося рядом.

Сомнолог рассказал об идеальных условиях сна для пар
Фото: UnsplashUnsplash

В интервью радио Sputnik врач-сомнолог Роман Бузунов перечислил условия, при которых пары могут комфортно высыпаться. Если у партнеров по-разному работает вегетативная система, необходимо спать под разными одеялами. Под одним одеялом, тем более в обнимку, спать будет трудновато. Разные предпочтения жесткости матраса также могут причинять дискомфорт. Все зависит от типа нервной системы человека, кому-то комфортно спать под теплым одеялом, а кому-то в холоде, с открытым окном.

"Когда у людей разное ощущение комфорта, кому-то будет хорошо, а кто-то будет потеть или замерзать. Кому-то нужен жесткий матрас, а кому-то – мягкий. К тому же сосед может переворачиваться, брыкаться, сопеть, пыхтеть во сне, и у человека возникнет ощущение, что он полночи не спал", – сказал Роман Бузунов.

Для хорошего сна понадобиться кровать оптимального размера и два одеяла.

Лучше, чтобы каждый спал под своим одеялом. Сейчас даже матрасы делают с одной стороны более мягкими, а с другой – более жесткими. Стандартная двуспальная кровать начинается с ширины 140 сантиметров, то есть на каждого человека приходится по 70 сантиметров, а это размер стандартной детской кроватки. Этого мало. Если вы хотите спать вдвоем, то нужна кровать шириной 180-200 сантиметров. Тогда можно спокойно пообщаться, полюбить друг друга, а потом расползтись по своим сторонам, укрыться своими одеялами и прекрасно поспать, – заключил Роман Бузунов.

Здоровье,
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