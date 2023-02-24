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3 часа назад

Названы лучшие упражнения для сжигания жира

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Кейли Кроуфорд назвала лучшие упражнения для сжигания жира. Об этом сообщает Eat This, Not That.

Названы лучшие упражнения для сжигания жира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первым Кроуфорд посоветовала выполнять трастеры с гантелями. Для этого нужно делать приседания, держа гантели на плечах, а затем вернуться в положение стоя, выжимая гантели надо головой. Далее нужно выполнить отжимания.

Следующим упражнением она назвала становую тягу, при которой нужно наклониться, держа гантели в руках, и слегка согнуть ноги в коленях, а затем выпрямиться. Последним упражнением эксперт назвала тягу со штангой. Для этого нужно оторвать штангу от помоста и, подседая под нее, поднять штангу на грудь, а затем вытащить ее руками с груди.

Здоровье,
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