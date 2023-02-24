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1 час назад

Эксперты объяснили недопустимость пропуска завтрака во время диеты

Волгоградская правда

Во время интервального голодания категорически запрещен пропуск завтрака.

Эксперты объяснили недопустимость пропуска завтрака во время диеты
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученые заявили, что во время диеты категорически запрещено пропускать завтрак, иначе есть риск нанести непоправимый вред иммунной системе. Вне зависимости от режима питания «самый главный прием пищи» не должен быть пропущен.

Так, эксперты изучили тему интервального голодания. В эксперименте участниками стали две группы мышей. Одна из них завтракала сразу после пробуждения, другая пропускала первый прием пищи. После этого исследователи взяли образцы крови у всех испытуемых, передает Immunity.

Результаты между двумя группами существенно разнились. Количество моноцитов в организме мышей, которые не завтракали, изменились. Это лейкоциты, образующиеся в костном мозге, попадающие и кровь и помогающие бороться с заболеваниями сердца и инфекциями.

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