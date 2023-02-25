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7 часов назад

Российский сексолог рассказал об опасностях гиперсексуальности

Vse42.ru

Уфимский врач рассказал, что гиперсексуальность может быть признаком серьезного заболевания.

Российский сексолог рассказал об опасностях гиперсексуальности
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Уфимский врач-сексолог Артур Салахов отметил, что женщины не могут жить с мужчинами с гиперсексуальностью, потому что им нужен был секс каждый день по несколько раз в день. Из-за недостатка секса, у таких мужчин начинаются агрессия, раздражительность, снижение настроения и проблемы со сном.

Всемирная организация здравоохранения признает гиперсексуальность импульсивным расстройством, так как это негативно влияет на повседневную жизнь. Специалист предупреждает, что в конечном итоге это может привести к финансовым трудностям, разрыву отношений и иметь медицинские и социальные последствия, такие как ИППП и незапланированные беременности.

Кроме того, наличие гиперсексуальности может быть симптомом посттравматического стрессового события (ПТСР) – состояние психики, вызванное травмирующим событием или серией событий.

При ПТСР могут появляться ночные кошмары, воспоминания, связанные с травмой, повышенные реакции на внешние раздражители, беспокойство, депрессия и другие симптомы, которые могут негативно повлиять на жизнь человека.

Людям, которые чувствуют, что их сексуальные желания мешают им в повседневной жизни, следует обратиться к врачу. Об этом пишет "Медиакорсеть".

Здоровье,ВОЗ,
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