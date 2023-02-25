Россиянам посоветовали отказываться от сладкого

Внушительное число людей никак не могут лишить свою жизнь фастфуда и сладких вкусняшек. Они печалятся, что, конечно, надо бы поумерить аппетит, но это трудно, да и хочется, чтобы еда приносила удовольствие. Ещё грустнее тем, кто уже отрёкся от всего сладкого и мучного, но запала хватило ненадолго. Почему так происходит и как это исправить, рассказала эндокринолог клиники DocDeti & DocMed Ольга Чухачева. Для начала нужно набраться терпения.
В вашем рационе недостаточно источников медленных углеводов. Организму человека они нужны как основной источник энергии.
Вы решили отказаться резко и насовсем. Если вы стабильно съедаете по шоколадке в день или бургер, завтра вам этого тоже захочется.
Не высыпаетесь и мало отдыхаете. Недостаток сна (менее 7 часов в сутки) провоцирует набор веса.
Постепенное снижение количества сладкого.
Расширение рациона: добавить крупы, овощи, фрукты, молочные продукты.
Улучшение сна и отдыха. Если у вас проблемы со сном и вы не чувствуете себя отдохнувшим даже сразу после пробуждения, это могут быть признаки дефицита железа, снижения функции щитовидной железы и депрессивного расстройства.
Другие источники радости и успокоения на замену сладкому и фастфуду.
В Масленую неделю россияне налегают не на самую полезную еду — блины. Но оказывается, они не такие злодеи, какими кажутся. Хотя всё равно лучше не переедать.