Россиянам посоветовали отказываться от сладкого

Внушительное число людей никак не могут лишить свою жизнь фастфуда и сладких вкусняшек. Они печалятся, что, конечно, надо бы поумерить аппетит, но это трудно, да и хочется, чтобы еда приносила удовольствие. Ещё грустнее тем, кто уже отрёкся от всего сладкого и мучного, но запала хватило ненадолго. Почему так происходит и как это исправить, рассказала эндокринолог клиники DocDeti & DocMed Ольга Чухачева. Для начала нужно набраться терпения.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Почему попытки отказаться от сладкого и фастфуда оборачиваются неудачей

В вашем рационе недостаточно источников медленных углеводов. Организму человека они нужны как основной источник энергии.

Вы решили отказаться резко и насовсем. Если вы стабильно съедаете по шоколадке в день или бургер, завтра вам этого тоже захочется.

Не высыпаетесь и мало отдыхаете. Недостаток сна (менее 7 часов в сутки) провоцирует набор веса.

Какие действия приведут к успеху

Постепенное снижение количества сладкого.

Расширение рациона: добавить крупы, овощи, фрукты, молочные продукты.

Улучшение сна и отдыха. Если у вас проблемы со сном и вы не чувствуете себя отдохнувшим даже сразу после пробуждения, это могут быть признаки дефицита железа, снижения функции щитовидной железы и депрессивного расстройства.

Другие источники радости и успокоения на замену сладкому и фастфуду.