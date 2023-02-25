Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Россиянам посоветовали постепенно отказываться от сладкого

Секрет Фирмы

Внушительное число людей никак не могут лишить свою жизнь фастфуда и сладких вкусняшек. Они печалятся, что, конечно, надо бы поумерить аппетит, но это трудно, да и хочется, чтобы еда приносила удовольствие. Ещё грустнее тем, кто уже отрёкся от всего сладкого и мучного, но запала хватило ненадолго. Почему так происходит и как это исправить, рассказала эндокринолог клиники DocDeti & DocMed Ольга Чухачева. Для начала нужно набраться терпения.

Россиянам посоветовали отказываться от сладкого
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Почему попытки отказаться от сладкого и фастфуда оборачиваются неудачей

В вашем рационе недостаточно источников медленных углеводов. Организму человека они нужны как основной источник энергии.

Вы решили отказаться резко и насовсем. Если вы стабильно съедаете по шоколадке в день или бургер, завтра вам этого тоже захочется.

Не высыпаетесь и мало отдыхаете. Недостаток сна (менее 7 часов в сутки) провоцирует набор веса.

Какие действия приведут к успеху

Постепенное снижение количества сладкого.

Расширение рациона: добавить крупы, овощи, фрукты, молочные продукты.

Улучшение сна и отдыха. Если у вас проблемы со сном и вы не чувствуете себя отдохнувшим даже сразу после пробуждения, это могут быть признаки дефицита железа, снижения функции щитовидной железы и депрессивного расстройства.

Другие источники радости и успокоения на замену сладкому и фастфуду.

В Масленую неделю россияне налегают не на самую полезную еду — блины. Но оказывается, они не такие злодеи, какими кажутся. Хотя всё равно лучше не переедать.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий