Врач назвал полезных свойств тренировок

Спортивный врач Марк Матараццо назвал семь свойств силовых тренировок, полезных для здоровья. Его слова приводит Forbes.

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По словам специалиста, силовой тренинг помогает сжечь жировые отложения, развить мышцы, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и увеличить плотность костной ткани. «Для достижения оптимальных результатов в отношении здоровья костей исследования рекомендуют проводить силовые тренировки не менее двух раз в неделю», — отметил Матараццо.

Врач добавил, что занятия в зале с отягощением позволяют стабилизировать и защитить суставы, улучшить психологическое состояние, а также качество сна. «Тренировки не следует проводить менее чем за 90 минут до отхода ко сну, поскольку это может затруднить процесс засыпания», — пояснил врач.

При этом тренер Нико Гонсалес заявил, что такой тип занятий может быть небезопасен при неправильной технике выполнения упражнений или ограничениях по здоровью.