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1 час назад

Эндокринолог Филатова объяснила, почему у женщин растут усы

Мира Маркина

Растительность на лице или в непривычных местах может появляться у женщин, когда по разным причинам меняется гормональный фон. Об этом и о способах бороться с проблемой гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала "Спорт-Экспресс".

Эндокринолог объяснила, почему у женщин растут усы
Фото: PxherePxhere

Гирсутизм, то есть чрезмерная растительность на женском лице или теле, появляется, когда увеличивается количество андрогенов – мужских половых гормонов. Это может случиться в результате сбоя.

Причиной сбоя чаще всего становятся заболевания. Например, поликистоз яичников и изменение гормонального фона. Гиперсутизм может возникнуть и из-за ожирения.

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Чтобы выявить конкретную причину, стоит сдать анализы и сделать УЗИ малого таза. Гиперсутизм будет устраняться лекарствами, которые воздействуют на его основную причину. Помимо этого, полезной может оказаться лазерная эпиляция или другие способы, позволяющие удалить волосы.

Чтобы начать лечиться, необходимо проконсультироваться с эндокринологом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что поможет сохранить силу мышц в старости.

Здоровье,Мария Филатова,
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