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2 часа назад

Ученые из Китая рассказали, безопасно ли пить дважды кипяченую воду

Слово и Делоиещё 1

Вопреки распространенному мнению, дважды кипяченая вода не оказывает негативного влияния на организм человека. К такому выводу пришли ученые из Китая по результатам проведенного научного эксперимента.

Ученые из Китая рассказали, безопасно ли пить дважды кипяченую воду
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В рамках своего исследования специалисты непрерывно кипятили 15 литров воды на протяжении шести часов до ее полного испарения. При этом емкость, в которой кипятилась вода, была без крышки. В ходе эксперимента ученые регулярно брали пробы воды, чтобы проанализировать ее на наличие вредных веществ, передает издание aif.ru.

Авторы исследования пришли к выводу, что все значения различных веществ, таких как железо, хром, ртуть, свинец и алюминий, находились в пределах нормы. В результате двойного кипячения лишь незначительно увеличился уровень pH. Однако рост данного показателя не свидетельствует о том, что дважды кипяченая вода опасна для здоровья.

Здоровье,
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