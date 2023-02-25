Ученые из Китая рассказали, безопасно ли пить дважды кипяченую воду

Вопреки распространенному мнению, дважды кипяченая вода не оказывает негативного влияния на организм человека. К такому выводу пришли ученые из Китая по результатам проведенного научного эксперимента.

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В рамках своего исследования специалисты непрерывно кипятили 15 литров воды на протяжении шести часов до ее полного испарения. При этом емкость, в которой кипятилась вода, была без крышки. В ходе эксперимента ученые регулярно брали пробы воды, чтобы проанализировать ее на наличие вредных веществ, передает издание aif.ru.