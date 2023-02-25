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23 минуты назад

Турецкие медики раскрыли пользу употребления меда и соли

Слово и Дело

Врачи из Турции рассказали, как усилить полезные свойства меда. Для этого они рекомендовали добавить в него соль.

Турецкие медики раскрыли пользу употребления меда и соли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Согласно данным исследователей, медово-солевая смесь улучшает работу нервной системы. Кроме того, благодаря этому сочетанию организм эффективно борется с бессонницей.

Эксперты утверждают, что совместное употребление соли и меда помогает организму бороться с вирусами, повышая устойчивость иммунной системы. Это происходит из-за витаминов, которые содержит мед, передает издание En Son Haber.

Смесь придает коже здоровый вид. Этот продукт можно не только принимать внутрь, но и наносить на лицо.

Здоровье,
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