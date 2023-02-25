Косметолог объяснила, какой признак на лице требует обследования

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут вызывать изменения на лице, которые требуют обследования у медицинского специалиста. Об этом заявила косметолог Алиса Шарова. Она рассказала, какой симптом должен вызывать настороженность.

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Эксперт утверждает, что тревожным признаком наличия заболеваний сердца и сосудов является утренняя отечность лица. Это обусловлено тем, что ночью сердцу человека работается «проще», чем днем. Также отеки на лице могут указывать на наличие проблем с почками, передает издание Woman.Ru.