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2 часа назад

Косметолог объяснила, какой признак на лице требует обследования

Слово и Дело

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут вызывать изменения на лице, которые требуют обследования у медицинского специалиста. Об этом заявила косметолог Алиса Шарова. Она рассказала, какой симптом должен вызывать настороженность.

Косметолог объяснила, какой признак на лице требует обследования
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт утверждает, что тревожным признаком наличия заболеваний сердца и сосудов является утренняя отечность лица. Это обусловлено тем, что ночью сердцу человека работается «проще», чем днем. Также отеки на лице могут указывать на наличие проблем с почками, передает издание Woman.Ru.

В случае, если утренние отеки не вызваны какими-либо заболеваниями, от них можно избавиться. В частности косметолог рекомендует использовать охлажденные патчи для области возле глаз. В качестве альтернативы врач советует использовать обычные ватные диски, смоченные в холодной воде.

Здоровье,
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