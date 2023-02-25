Врач рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие

Смеси из сухофруктов, свежих фруктов и орехов оказывают благоприятное действие на сосуды, имеют противовоспалительный и мочегонный эффект. Об этом сообщил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
В беседе с «Известиями» специалист отметил, что смеси содержат клетчатку, витамины, микроэлементы.
Помимо благоприятного влияния на сосуды они обладают противовоспалительным, мочегонным эффектом, заставляют работать кишечника.
По словам медика, такие продукты действительно улучшают самочувствие человека.