Врач рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие

Смеси из сухофруктов, свежих фруктов и орехов оказывают благоприятное действие на сосуды, имеют противовоспалительный и мочегонный эффект. Об этом сообщил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.