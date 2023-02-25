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1 час назад

Врач рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие

runews24.ru

Смеси из сухофруктов, свежих фруктов и орехов оказывают благоприятное действие на сосуды, имеют противовоспалительный и мочегонный эффект. Об этом сообщил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Врач рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие
Фото: runews24.rurunews24.ru

В беседе с «Известиями» специалист отметил, что смеси содержат клетчатку, витамины, микроэлементы.

Помимо благоприятного влияния на сосуды они обладают противовоспалительным, мочегонным эффектом, заставляют работать кишечника.

По словам медика, такие продукты действительно улучшают самочувствие человека.

Здоровье,
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