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8 минут назад

Названы продукты, хорошо снижающие холестерин

Секрет Фирмы

Снизить уровень плохого холестерина никому не помешает. А уж людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями за этим следить нужно особо тщательно. Хорошая новость в том, что есть простые и доступные многим продукты, буквально съедающие холестерин. К примеру, к таковым относится жирная рыба: скумбрия, дикий лосось, кижуч, терпуг и другие морские обитатели. Подробнее о снижающей холестерин еде рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо.

Названы продукты, хорошо снижающие холестерин
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач пояснила, что жирная морская рыба содержит много омега-3 кислот. Они помогают снижать холестерин и в целом крайне полезны для организма. Причём получить полезные кислоты можно исключительно из пищи.

«Некоторые кислоты помогают снизить уровень холестерина в организме, помогают печени выработать полезный холестерин, который как раз не будет откладываться в сосудах», — сказала эндокринолог Life.ru.

Ещё специалист посоветовала есть облепиху. Ягоды содержат омега-7 кислоты, которые помогают организму вырабатывать противовоспалительные цитокины. Как раз они и понижают холестерин.

Наконец, обратите внимание на капусту. Овощ доступен каждому и довольно полезен для людей со слабым сердцем и кишечником. Всё благо благодаря клетчатке, которая не позволяет жирам активно всасываться и провоцировать повышение холестерина.

Здоровье,
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