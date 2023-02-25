Названы продукты, хорошо снижающие холестерин

Снизить уровень плохого холестерина никому не помешает. А уж людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями за этим следить нужно особо тщательно. Хорошая новость в том, что есть простые и доступные многим продукты, буквально съедающие холестерин. К примеру, к таковым относится жирная рыба: скумбрия, дикий лосось, кижуч, терпуг и другие морские обитатели. Подробнее о снижающей холестерин еде рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо.

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Врач пояснила, что жирная морская рыба содержит много омега-3 кислот. Они помогают снижать холестерин и в целом крайне полезны для организма. Причём получить полезные кислоты можно исключительно из пищи.

«Некоторые кислоты помогают снизить уровень холестерина в организме, помогают печени выработать полезный холестерин, который как раз не будет откладываться в сосудах», — сказала эндокринолог Life.ru.

Ещё специалист посоветовала есть облепиху. Ягоды содержат омега-7 кислоты, которые помогают организму вырабатывать противовоспалительные цитокины. Как раз они и понижают холестерин.