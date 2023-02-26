Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизнь

Кардиологи заявили, что хороший сон полезен для здоровья и может продлить жизнь. Это показали многочисленные исследования

В новом исследовании участвовали 172 тысячи человек. За время наблюдений умерли более 8 тысяч человек, из них более 2 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний, 2 тысячи — от рака и 4 тысячи — от других причин. Учёные пришли к выводу, что около 8% смертей от любой причины могут быть связаны с плохим сном.