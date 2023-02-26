Стало известно о положительном влиянии кофеина на здоровье

О положительном влиянии кофеина на здоровье человека стало известно из сообщения на сайте Роспотребнадзора. По словам специалистов, доказанных положительных эффектов не так много, но они есть.

Фото: Мослента Мослента

«Любители кофе могут уверенно сказать, что кофеин повышает внимание, концентрацию и энергию. Удивительно, но некоторые научные исследования подтверждают эти субъективные выводы. Исследование, проведенное французскими учеными, показало более медленное снижение когнитивных способностей среди женщин, которые употребляли кофеин», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другие возможные преимущества, по словам экспертов, включают в себя помощь при определенных видах головной боли.

У некоторых людей прием кофе и других кофеиносодержащих продуктов улучшает состояние при астме. Предварительные исследования свидетельствуют и о том, что вещество может снизить риск развития болезни Паркинсона, заболеваний печени, колоректального рака, сахарного диабета второго типа и старческого слабоумия, отметили в Роспотребнадзоре.

Людям, решившим принимать кофеин в виде биологически активных добавок к пище, эксперты рекомендуют предварительно посоветоваться с врачом, так как вещество подойдет далеко не всем.