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4 часа назад

Стало известно о положительном влиянии кофеина на здоровье человека

Мослентаиещё 2

О положительном влиянии кофеина на здоровье человека стало известно из сообщения на сайте Роспотребнадзора. По словам специалистов, доказанных положительных эффектов не так много, но они есть.

Стало известно о положительном влиянии кофеина на здоровье
Фото: МослентаМослента

«Любители кофе могут уверенно сказать, что кофеин повышает внимание, концентрацию и энергию. Удивительно, но некоторые научные исследования подтверждают эти субъективные выводы. Исследование, проведенное французскими учеными, показало более медленное снижение когнитивных способностей среди женщин, которые употребляли кофеин», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другие возможные преимущества, по словам экспертов, включают в себя помощь при определенных видах головной боли.

У некоторых людей прием кофе и других кофеиносодержащих продуктов улучшает состояние при астме. Предварительные исследования свидетельствуют и о том, что вещество может снизить риск развития болезни Паркинсона, заболеваний печени, колоректального рака, сахарного диабета второго типа и старческого слабоумия, отметили в Роспотребнадзоре.

Людям, решившим принимать кофеин в виде биологически активных добавок к пище, эксперты рекомендуют предварительно посоветоваться с врачом, так как вещество подойдет далеко не всем.

Ранее лечебные свойства куриного бульона оценила врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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