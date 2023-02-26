Невролог рассказала о последствиях длительного использования телефона

Невролог, клинический психолог Любовь Благодарева рассказала россиянам, с чем рискует столкнуться человек при длительном просмотре ленты соцсетей. В этот список попали бессонница, тревожность и проблемы с памятью.

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В беседе с журналистами медик отметила, что длительное использование телефона ведет к повышению тревожности, нарушениям сна и снижению работоспособности из-за возникающей дофаминовой зависимости от гаджета. По словам специалиста, длительный просмотр ленты социальных сетей дает человеческому мозгу кратковременное удовольствие, так как происходит выброс маленькой дозы дофамина. Однако после этого он быстро падает, формируя у человека зависимость, передает РИА "Новости".

– Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма, – объяснила Благодарева.