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10 минут назад

Россиянкам назвали скрытые признаки, сигнализирующие о раке молочной железы

Клопс.Ruиещё 1

Рак молочной железы является одним из самых распространённых онкозаболеваний среди женщин. Зачастую люди узнают о недуге, только когда уже меняется форма или состояние груди. Однако существует ряд других признаков, сигнализирующих о развитии онкологии. Об этом изданию «Спорт-экспресс» рассказали основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов и кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Екатерина Третьякова.

Россиянкам назвали скрытые признаки, сигнализирующие о раке молочной железы
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

По словам специалистов, необходимо обращать внимание на наличие острой, ноющей, пульсирующей или постоянной боли в груди — это самый распространённый признак онкологии.

«Некоторые женщины связывают эту боль с менструальным циклом, но если она длится дольше обычного, то следует обратиться к врачу», — предупредили эксперты.

Фурсов отметил, что насторожить должно также изменение формы сосков: например, если они стали выпуклыми, смещёнными, появилась асимметрия. Следует обращать внимание на их цвет (есть ли покраснение или потемнение), утолщение кожи на груди и выделения из сосков, особенно если они односторонние или с кровью. Их чрезмерная чувствительность, раздражение вокруг ареолы или незаживающие ранки и язвы зачастую сигнализируют о развитии рака.

Не следует забывать про лимфатические узлы, находящиеся под мышками, вдоль грудной клетки, над или под ключицами. О появлении болезни свидетельствуют поменявшие свой внешний вид вены на поверхности груди. «Вы должны обращать внимание на эти волнистые синие или зелёные линии, так как изменения их внешнего вида могут быть ранним признаком рака молочной железы», — уточнила Екатерина Третьякова.

Эксперты также порекомендовали не игнорировать боль в спине, шее и необъяснимую потерю веса: «Нередко эти симптомы заставляли женщин обращаться за медицинской помощью и узнавать о раке молочной железы».

Как вовремя выявить рак молочной железы, читайте в материале «Клопс».

Здоровье,Дмитрий Фурсов,Екатерина Третьякова,
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