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1 час назад

Топ-5 ошибок лечения молочницы у женщин

Popcake.tv

Молочница или бактерия кандида (кандидоз) — широко распространён в современном мире. По статистике молочника встречается у каждого 3-го взрослого человека. Основными симптомами этой болезни являются: зуд, покраснения, обильные выделения, неприятный запах, боль. При любом из этих симптомов мы рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу.

Топ-5 ошибок лечения молочницы у женщин
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В этой статье мы поговорим с вами о самых распространённых ошибках при лечении молочницы у женщины. 1-ое на что мы сделаем акцент, это разумеется, самолечении. В современном мире давно пора забыть «бабкины рецепты» и надеется, что «меня отпустит через пару дней».

2-ое правило, на которое обратим ваше внимание — это обращаться к своему проверенному врачу. Если же у вас нет такой возможности, то опасайтесь медиков-всезнаек, которые после осмотра (не дождавшись результатов анализов) выпишут вам список десятка медикаментов.

3-ее правило. Не нужно пить антибиотики. Бактерия Кандида — относится к грибковому виду организмов. Вам важно, чтобы организм смог справиться и ужиться с ней. Антибиотик лишь все сожжет в вашем организме еще больше. Рекомендация, воспользуйтесь свечами и мазями, которые работают именно с этой бактерией.

4-ое правило. Не стоит сразу принимать убойную дозу препаратов. Придерживайтесь рекомендаций врача.

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5-ое правило. Не бойтесь лишний раз следить за гигиеной. Многие женщины думают, что если не будут тревожить воспаленные участки, то они скорее успокоятся и придут в норму. Это неправильно! Девочки, запоминаем. Если у вас обострилась молочница, то вам нужно после каждого похода в туалет (несмотря на боль) идти и соблюдать правила гигиены.

Мы желаем вам меньше сталкивать с подобного рода болячками в своей жизни, вести защищенную близость и любить себя!

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