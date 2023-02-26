Регулярный пропуск завтраков приводит к снижению иммунитета

Американские ученые пришли к выводу, что регулярный пропуск завтрака снижает иммунитет. Исследование опубликовано в журнале Immunity.

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В ходе исследования одну группу мышей плотно кормили, а другой давали только воду. В результате анализ крови показал, что у грызунов, пропускающий прием пиши, снизилось количество моноцитов – крупных белых кровяных клеток, играющих большую роль в борьбе со злокачественными опухолями и болезнетворными микроорганизмами.

Спустя всего четыре часа после пропущенного завтрака 90% моноцитов исчезли из кровотока, а через восемь часов их почти не осталось. Через сутки голодавшим мышам дали пищу, и моноциты начали возвращаться в кровоток. Но из-за резкого увеличения количества кровяных клеток у грызунов появились признаки серьезного воспаления, что ослабило их устойчивость к инфекционным болезням.