Ученые назвали факторы, усиливающие тревожность и депрессию во время похмелья

Ученые из Университета Невады установили факторы, провоцирующие депрессивные симптомы во время алкогольного похмелья. Результаты работы исследователей были опубликованные в журнале Addictive Behaviors.

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Похмелье - это совокупность неприятных физических и психических симптомов, которые могут возникнуть после употребления слишком большого количества спиртного. Примерно 22% пьющих алкоголь сообщают, что испытывают тревожность или депрессию во время похмелья, однако эти симптомы мало изучены.

В исследовании приняли участие 139 студентов старших курсов, которые заполнили онлайн-опросник о психическом здоровье, способностях регулировать эмоции и опыте похмелья. Из выборки 39 человек сообщили, что испытывали похмелье во время опроса. Авторы обнаружили, что тревожность, которую респонденты испытывали постоянно, усиливалась во время похмелья.

Ни нарушение регуляции эмоций, ни повторяющееся негативное мышление не были связаны с симптомами тревоги при похмелье. Однако они усиливают депрессивные симптомы.