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2 часа назад

Невролог Хуберман объяснил, как вычислить идеальное время для сна

Мира Маркина

Врач-невролог Эндрю Хуберман в своих социальных сетях поделился важной информацией, которая должна помочь каждому вычислить идеальное время для отхода ко сну. Его советы опубликовало издание The Sun.

Невролог объяснил, как вычислить идеальное время для сна
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Хуберман рассказал, что идеальное время для отхода ко сну можно вычислить, если обращать внимание на то, во сколько у человека происходит дневной спад энергии.

Простыми словами, например, если вы хорошо спали прошлой ночью и ваш обед или перекус не были слишком уж плотными и насыщенными, а днем вы почувствовали усталость и желание прилечь около 14 часов дня, то лечь спать вам стоит между 20:00 и 21:00.

Невролог объясняет, что здоровый сон вам будет обеспечен, если вы ляжете спать спустя 6 или 7 часов после дневного спада энергии.

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Также доктор подчеркнул, что спать необходимо не менее семи часов в сутки – сон от семи до девяти часов жизненно-важен для корректной работы организма и активности мозга.

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