Невролог объяснил, как вычислить идеальное время для сна

Врач-невролог Эндрю Хуберман в своих социальных сетях поделился важной информацией, которая должна помочь каждому вычислить идеальное время для отхода ко сну. Его советы опубликовало издание The Sun.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Хуберман рассказал, что идеальное время для отхода ко сну можно вычислить, если обращать внимание на то, во сколько у человека происходит дневной спад энергии.

Простыми словами, например, если вы хорошо спали прошлой ночью и ваш обед или перекус не были слишком уж плотными и насыщенными, а днем вы почувствовали усталость и желание прилечь около 14 часов дня, то лечь спать вам стоит между 20:00 и 21:00.

Невролог объясняет, что здоровый сон вам будет обеспечен, если вы ляжете спать спустя 6 или 7 часов после дневного спада энергии.

Также доктор подчеркнул, что спать необходимо не менее семи часов в сутки – сон от семи до девяти часов жизненно-важен для корректной работы организма и активности мозга.