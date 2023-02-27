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1 час назад

Спорт в полтора раза лучше помогает при депрессии, чем лекарства

Ferra.ru

Австралийские исследователи заявили, что физические упражнения помогают справиться с депрессией в полтора раза лучше, чем консультации со специалистом или приём лекарств.

Спорт помогает при депрессии, чем лекарства
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные проанализировали данные 97 обзоров, которые включали в себя в сумме 128 119 участников.

Анализ показал, что физическая активность в течение нескольких недель может значительно облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Эффективнее всего оказались высокоинтенсивные, но непродолжительные тренировки. Например, быстрая пробежка в парке. Однако помочь могут любые виды физической активности, от йоги до спортивной ходьбы.

Исследователи добавили, что для улучшения состояния требуется всего несколько недель регулярных занятий продолжительностью не более часа.

Однако стоит отметить, что этот метод может оказаться не универсальным, а совет заняться спортом лишь вызвать отторжение у человека с депрессией.

Здоровье,
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