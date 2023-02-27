Спорт помогает при депрессии, чем лекарства

Австралийские исследователи заявили, что физические упражнения помогают справиться с депрессией в полтора раза лучше, чем консультации со специалистом или приём лекарств.

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Учёные проанализировали данные 97 обзоров, которые включали в себя в сумме 128 119 участников.

Анализ показал, что физическая активность в течение нескольких недель может значительно облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Эффективнее всего оказались высокоинтенсивные, но непродолжительные тренировки. Например, быстрая пробежка в парке. Однако помочь могут любые виды физической активности, от йоги до спортивной ходьбы.

Исследователи добавили, что для улучшения состояния требуется всего несколько недель регулярных занятий продолжительностью не более часа.