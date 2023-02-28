Можно ли похудеть во время поста

Неправильно относиться к посту как к способу избавиться от лишнего веса, как к диете, считает врач-диетолог, завотделением дневного стационара ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Великий православный пост в этом году начался 27 февраля и продлится по 15 апреля.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ограничение в количестве еды может привести к снижению веса, но если это произойдет за счет потери мышечной ткани, а не жировой, то вес быстро вернется. А если неправильно комбинировать разрешенные в пост продукты, то можно даже набрать вес, предупредила специалист.

"Система питания, которой придерживаются верующие во время поста, в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья", - сказала доктор Залетова.

Чтобы поддерживать хорошую форму, недостаточно соблюдать пост в положенное по церковному календарю время, необходимо менять свои пищевые привычки на постоянной основе.

"Не стоит есть одну группу продуктов, то есть, например, только отдельно зерновые или только бобовые, питание должно быть смешанное", - сообщила Залетова в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".