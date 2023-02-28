Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
30 минут назад

Можно ли похудеть во время поста

Российская Газетаиещё 7

Неправильно относиться к посту как к способу избавиться от лишнего веса, как к диете, считает врач-диетолог, завотделением дневного стационара ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Великий православный пост в этом году начался 27 февраля и продлится по 15 апреля.

Можно ли похудеть во время поста
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ограничение в количестве еды может привести к снижению веса, но если это произойдет за счет потери мышечной ткани, а не жировой, то вес быстро вернется. А если неправильно комбинировать разрешенные в пост продукты, то можно даже набрать вес, предупредила специалист.

"Система питания, которой придерживаются верующие во время поста, в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья", - сказала доктор Залетова.

Чтобы поддерживать хорошую форму, недостаточно соблюдать пост в положенное по церковному календарю время, необходимо менять свои пищевые привычки на постоянной основе.

"Не стоит есть одну группу продуктов, то есть, например, только отдельно зерновые или только бобовые, питание должно быть смешанное", - сообщила Залетова в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".

Кроме того, по ее словам, есть еще один риск сделать свой рацион менее сбалансированным: соблюдая ограничения по животным продуктам во время поста, люди могут неосознанно компенсировать это либо увеличивая объем еды, либо начинают больше есть "разрешенных" быстрых углеводов - сахара, меда. А в результате это может, наоборот, привести к набору веса, а не снизить его, - отметила доктор Залетова.

Здоровье,Как похудеть ,Как похудеть,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий