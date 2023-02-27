Эксперт раскрыл симптомы непереносимости глютена

По статистике, каждый сотый-двухсотый человек болеет целиакией. Это заболевание обусловленное непереносимостью белка глютена. О его главных симптомах "Российской газете" рассказал руководитель отдела разработки Национального центра генетических исследований Валерий Полуновский.

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Глютен содержится в злаковых продуктах, таких как пшеница, ячмень, полба и рожь. У людей, страдающих целиакией, организм реагирует на них как на чужеродного агента и атакует, рассказал эксперт. Таким образом, по его словам, начинается вялотекущее воспаление по механизму иммунного ответа.

Среди основных симптомов непереносимости глютена специалист выделил боли в животе, диарею и потерю массы тела. В некоторых случаях, подчеркнул он, могут развиться нарушения минерального обмена, гиповитаминоз и анемия.

Как утверждает Полуновский, избавиться от недуга нельзя. Но можно устранить симптомы. Для этого он советует исключить из рациона содержащие глютен продуты питания.

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