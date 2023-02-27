Перечислены основные ошибки худеющих

Перекусы важны не меньше, чем три основных приема пищи.Однако многие допускают ошибки в этом вопросе, выяснили сербские ученые. Желающие похудеть пытаются сократить число калорий до минимума и пропускают перекусы.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Однако именно они помогают не проголодаться в течение дня и способствуют избавлению от лишнего веса. Напротив, привычкаперекусить, когда нет чувства голода, тоже вредна, пишет Danas.

Не менее важно контролировать порции перекусов, особенноесли речь идет об орехах, семечках и сухофруктах. В рационе должны присутствовать все полезные вещества.

Так, фрукты следует дополнять полезными жирами и белками, которые содержатся, например, в миндале.

Еще одной ошибкой считается отказ от фруктов, как от природного источника сахара. Но эти продукты нужны человеку для восполнения запасов клетчатки.