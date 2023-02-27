Некоторые россияне видят в соблюдении строгого сорокадневного поста возможность снизить вес. Насколько это приемлемо с точки зрения здоровья, в интервью РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова.
По словам эксперта, поститься ради избавления от лишних килограммов – неправильно.
«Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья», — объяснила Залетова.
Диетолог подчеркнула, что во время поста организм лишается источников животного белка и полезных аминокислот. Похудение достигается за счет уменьшения мышечной, но не жировой ткани. Когда человек начнет питаться привычно, вес вернется.
Краткосрочный переход на вегетарианство должен компенсироваться сбалансированным меню, заявила медик, и включать смешанные группы продуктов. А попытка добрать калории за счет увеличения углеводов в рационе или объема порций наоборот спровоцирует скачок веса.
Эксперт заключила, что для похудения и поддержания веса нужно соблюдать режим питания всю жизнь, а в первую очередь – пересмотреть пищевые привычки, которые привели к избыточному весу.
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