Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Залетова объяснила, можно ли похудеть в Великий пост

Мира Маркина

Некоторые россияне видят в соблюдении строгого сорокадневного поста возможность снизить вес. Насколько это приемлемо с точки зрения здоровья, в интервью РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова.

По словам эксперта, поститься ради избавления от лишних килограммов – неправильно.

«Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья», — объяснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что во время поста организм лишается источников животного белка и полезных аминокислот. Похудение достигается за счет уменьшения мышечной, но не жировой ткани. Когда человек начнет питаться привычно, вес вернется.

Терапевт Георгий Сапего предостерег от резкого похудения

Краткосрочный переход на вегетарианство должен компенсироваться сбалансированным меню, заявила медик, и включать смешанные группы продуктов. А попытка добрать калории за счет увеличения углеводов в рационе или объема порций наоборот спровоцирует скачок веса.

Эксперт заключила, что для похудения и поддержания веса нужно соблюдать режим питания всю жизнь, а в первую очередь – пересмотреть пищевые привычки, которые привели к избыточному весу.

Ранее мы писали о симптомах непереносимости глютена.

Здоровье,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий