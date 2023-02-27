Некоторые россияне видят в соблюдении строгого сорокадневного поста возможность снизить вес. Насколько это приемлемо с точки зрения здоровья, в интервью РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова.

По словам эксперта, поститься ради избавления от лишних килограммов – неправильно.

«Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья», — объяснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что во время поста организм лишается источников животного белка и полезных аминокислот. Похудение достигается за счет уменьшения мышечной, но не жировой ткани. Когда человек начнет питаться привычно, вес вернется.

Краткосрочный переход на вегетарианство должен компенсироваться сбалансированным меню, заявила медик, и включать смешанные группы продуктов. А попытка добрать калории за счет увеличения углеводов в рационе или объема порций наоборот спровоцирует скачок веса.

Эксперт заключила, что для похудения и поддержания веса нужно соблюдать режим питания всю жизнь, а в первую очередь – пересмотреть пищевые привычки, которые привели к избыточному весу.

Ранее мы писали о симптомах непереносимости глютена.