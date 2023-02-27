9 правил здоровой беременности

По словам медиков, залог хорошей и спокойной беременности - ответственное отношение будущей мамы к своему здоровью. Врач акушер-гинеколог родильного отделения Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко Оксана Колесник назвала 9 простых рекомендаций для будущих мам:

Фото: СОВА СОВА

1. Нельзя ограничивать потребление жидкости

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Количество выпитой и выделенной жидкости должны быть равны и составлять около 8-12 чашек воды в день. В одной чашке - 150-200 мл. Благодаря соблюдению питьевого режима возможно компенсировать различные осложнения. Например, отечный синдром, повышение давления и преэклампсию, гестационный сахарный диабет или болезни почек.

2. Перестать курить

Курение может вызывать ряд осложнений - задержку роста плода, преждевременные роды, предлежание плаценты, преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты, гипотиреоз у матери, преждевременное излитие околоплодных вод, низкую массу тела при рождении, перинатальную смертность и эктопическую беременность. У курящих мам дети могут заболеть бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением.

3. Перестать пить алкоголь

Из-за спиртных напитков возможно развитие алкогольного синдрома плода и задержка его психомоторного развития.

4. Соблюдать режим сна и бодрствования

Беременная должна высыпаться днём или ночью.

5. Носовое дыхание должно быть без затруднений

Беременные часто страдают заложенностью носа и ринитами. Самый простой способ борьбы с этим - приобрести увлажнитель воздуха. А во второй половине беременности подобным жалобам нужно уделить больше внимания, так как это может быть проявление отечного синдрома.

6. Следить за питанием

Беременным нужно придерживаться частого дробного питания, а также перестать есть острую, солёную и некачественную пищу. Например, фастфуд. Это профилактирует изжогу, тошноту, рвоту. После еды лучше всего минимум 30 минут сидеть, стоять или ходить, но не ложиться.

7. Отказаться от вегетарианства

У беременных оно увеличивает риск задержки роста плода.

8. Пить меньше кофе

Большое количество кофеина увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей. Разрешённая дневная доза кофеина - 150 мг (можно позволить себе 2 чашечки кофе или чая).

9. Уделять время физической активности

Малоподвижность препятствует транспорту питательных веществ и кислорода, необходимых для развития плода, провоцирует застойные явления у будущей матери, что негативно сказывается на её самочувствии.