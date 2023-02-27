9 правил здоровой беременности

По словам медиков, залог хорошей и спокойной беременности - ответственное отношение будущей мамы к своему здоровью. Врач акушер-гинеколог родильного отделения Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко Оксана Колесник назвала 9 простых рекомендаций для будущих мам:
Количество выпитой и выделенной жидкости должны быть равны и составлять около 8-12 чашек воды в день. В одной чашке - 150-200 мл. Благодаря соблюдению питьевого режима возможно компенсировать различные осложнения. Например, отечный синдром, повышение давления и преэклампсию, гестационный сахарный диабет или болезни почек.
Курение может вызывать ряд осложнений - задержку роста плода, преждевременные роды, предлежание плаценты, преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты, гипотиреоз у матери, преждевременное излитие околоплодных вод, низкую массу тела при рождении, перинатальную смертность и эктопическую беременность. У курящих мам дети могут заболеть бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением.
Из-за спиртных напитков возможно развитие алкогольного синдрома плода и задержка его психомоторного развития.
Беременная должна высыпаться днём или ночью.
Беременные часто страдают заложенностью носа и ринитами. Самый простой способ борьбы с этим - приобрести увлажнитель воздуха. А во второй половине беременности подобным жалобам нужно уделить больше внимания, так как это может быть проявление отечного синдрома.
Беременным нужно придерживаться частого дробного питания, а также перестать есть острую, солёную и некачественную пищу. Например, фастфуд. Это профилактирует изжогу, тошноту, рвоту. После еды лучше всего минимум 30 минут сидеть, стоять или ходить, но не ложиться.
У беременных оно увеличивает риск задержки роста плода.
Большое количество кофеина увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей. Разрешённая дневная доза кофеина - 150 мг (можно позволить себе 2 чашечки кофе или чая).
Малоподвижность препятствует транспорту питательных веществ и кислорода, необходимых для развития плода, провоцирует застойные явления у будущей матери, что негативно сказывается на её самочувствии.