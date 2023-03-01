Опасно ли вырывать седые волосы

Путем вырывания седых волос человек не сможет избавиться от них навсегда. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача- дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

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Эксперт пояснила, что волосы начинают седеть в соответствии с генетикой человека, и тогда, когда им положено это делать. Однако ускорить процесс появления седых волос могут стрессовые ситуации и нервные переживания.

Вырвав один седой волос с головы, человек не нанесет вреда здоровью, но может испытать болевые ощущения, поскольку кожа головы имеет серьезное кровоснабжение и является более чувствительным участком тела.

"Но важно понимать, что ситуацию это не исправит, так как из этого фолликула снова вырастет седой волос, ведь пигмента (меланина) в нем уже нет", – пояснила Егорова.

Бороться с сединой трихолог рекомендовала с помощью окрашиваний. Помимо этого, человек может сделать седые волоски своей "изюминкой".