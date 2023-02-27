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1 час назад

Эксперт назвала бюджетные способы привести себя в форму

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Тейлор Лими назвала бюджетные способы привести себя в форму. Ее слова приводит CNET.

Эксперт назвала бюджетные способы привести себя в форму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лими посоветовала чаще устраивать пешие прогулки и делать зарядку дома. Также она посчитала, что фитнес-зал можно обустроить в домашних условиях. Для этого нужно купить коврик для занятий, гантели и скакалку. При этом заниматься можно по урокам с видеоплатформ в интернете.

Также эксперт порекомендовала искать в интернете купоны на пробные занятия фитнесом или йогой, которые зачастую бывают бесплатными. Наконец, она предложила обратиться к работодателю и узнать, нет ли возможность получить корпоративную скидку на занятия фитнесом.

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