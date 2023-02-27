Эксперт назвала бюджетные способы привести себя в форму

Лими посоветовала чаще устраивать пешие прогулки и делать зарядку дома. Также она посчитала, что фитнес-зал можно обустроить в домашних условиях. Для этого нужно купить коврик для занятий, гантели и скакалку. При этом заниматься можно по урокам с видеоплатформ в интернете.