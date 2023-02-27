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34 минуты назад

Как справиться с болью при месячных без таблеток

Секрет Фирмы

Болезненные ощущения при менструации кажется вполне логичным смягчать приёмом обезболивающих препаратов. Однако, по словам гинеколога Натальи Боженко, причиной происходящего могут быть конкретные гинекологические заболевания, поэтому таблетки могут не только маскировать реальную проблему, но и усугубить имеющееся положение.

Как справиться с болью при месячных без таблеток
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснила врач, самой частой причиной болезненных ощущений при месячных бывают сокращения матки во время отторжения эндометрия.

Чтобы снизить менструальные боли, рекомендуется в целом придерживаться здорового образа жизни.

В частности, во время месячных благодаря выбросу эндорфинов и более интенсивному кровообращению поможет спорт, а также питание продуктами, которые богаты веществами, полезными против спазмов.

К последним относят орехи, шоколад, шпинат, на которые стоит налегать во второй половине цикла.

А вот от животных жиров лучше в это время дистанцироваться.

Также женщинам будут полезны и продукты, насыщенные магнием, — гречка, зелёные овощи, какао, горький шоколад.

Гинеколог уточнила, что слабые или весьма умеренные боли рекомендуется облегчать немедикаментозными способами. Тёплая грелка на низ живота и горячий душ, расслабляющий мышцы, в сочетании с соблюдением режима дня должны позволить облегчить неприятные симптомы. Если же этого не происходит, надо всё же обратиться к врачу и разобраться в причинах нестихающих болей.

Здоровье,
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