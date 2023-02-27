От каких продуктов нужно отказаться при варикозе

Варикозное расширение вен является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Чаще всего от его симптомов - ощущения тяжести в ногах - страдают женщины.

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Подобный недуг способен не только ухудшить качество жизни, но и сократить ее продолжительность. Даже после операции вероятность рецидива порой составляет до 80%, поэтому необходима профилактика варикоза.

Флебологи ФНКЦ ФМБА России предложили в качестве одного из вариантов корректировку ежедневного рациона и пересмотр образа жизни. Подробности они рассказали в беседе с «Вестями Подмосковья».

При варикозном расширении вен специалисты советуют отказаться от жирных сортов мяса, потому что они дают лишний холестерин и тяжелые углеводы. От подобной нагрузки лишний раз пострадают неэластичные вены. Лучше включить в свое меню рыбу.

Кроме того, не рекомендуется есть очищенные крупы (манка и шлифованный рис), которые приводят к дополнительным килограммам. Плохо повлиять на организм пациента с таким диагнозом может алкоголь, кофе, цикорий, крепкий чай и сладости. Нежелательно налегать и на соленую пищу.

Помимо корректировки питания стоит обратить внимание на свой образ жизни. Так, работа на ногах несет чрезмерную нагрузку на вены, а сидячая приводит к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Нагрузку нужно выбирать с учетом противопоказаний, которые могут оказаться несовместимы с некоторыми упражнениями. Например, бег провоцирует отечность, но совсем исключать его не стоит: иногда врачи разрешают медленные пробежки в обуви с хорошей амортизацией.