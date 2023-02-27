Как не позволить работе «убить» в вас женщину: 3 способа

В преддверии 8 Марта многие женщины ищут способ подготовиться к празднику, чтобы на вечерних мероприятиях выглядеть максимально привлекательно и свежо. К сожалению, плотный график и недосыпы, связанные с большим количеством рабочих обязанностей, приводят к тому, что женщина буквально «сдувается» — физически и эмоционально. Мы решили помочь прекрасным женщинам вернуть энергию, и настоятельно советуем следовать этим советам не только для того, чтобы восстановиться перед праздником.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Найдите время для хобби

Видео дня

Кто-то скажет, что редкая жительница большого города способна найти время на собственные увлечения. Отчасти это так, но психологи уверены, что деятельность, которая приносит нам положительные эмоции, позволяет быстро снять негатив и переключить свое сознание, что бывает не так-то просто, учитывая количество дел на хрупких женских плечах. Подумайте, как вы можете скорректировать свой график, чтобы у вас нашлось время на себя. Возможно, вы обожаете танцы, но все никак не можете найти удобную студию. Сейчас самое время переключиться на себя. Научитесь не осуждать себя за то время, которое вы тратите исключительно на свои интересы.

Массаж раз в неделю

Отличный способ расслабиться после сложного дня — отправиться на массаж. Главное, чтобы массаж был качественным. Для женщины любые мануальные практики и в принципе мероприятия, где она может расслабиться, пока специалисты колдуют над ее красотой, невероятно важны. Лишнее напряжение формирует мышечные зажимы, которые не дают получить изящную походку, может появиться боль в разных частях тела. Кроме того, хороший массаж позволяет отпустить негативные мысли, хотя бы на время процедуры. Перед праздником массаж не просто рекомендуется, но, можно сказать, «прописан».

Посещение любимого салона