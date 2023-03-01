Названы последствия для волос при отказе от расчески на месяц

«Одна из функций расчесывания состоит в распределении себума, или кожного сала, по длине волос. С помощью расчески мы равномерно разносим его от корней к кончикам. (...) При отказе от расчесывания жир начнет копиться у корней, а остальная часть волос будет испытывать недостаток увлажнения», — в свою очередь, добавила Романова.