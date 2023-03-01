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Россиянам назвали последствия для волос при отказе от расчески на месяц

Трихологи Ольга Медецкая и Алена Романова назвали россиянам последствия для волос при отказе от расчески на месяц. Их комментарий публикует «Доктор Питер».

Названы последствия для волос при отказе от расчески на месяц
© Lenta.ru

Эксперты отметили, что регулярное пренебрежение данной частью ухода за собой вредит внешнему виду и здоровью. Так, впоследствии у корней образуются колтуны, в которых скапливаются избытки чешуек кожи и себума, что может привести к обострению себорейного дерматита (хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее в ответ на избыток себума — прим. «Ленты.ру»), заявила Медецкая.

«Одна из функций расчесывания состоит в распределении себума, или кожного сала, по длине волос. С помощью расчески мы равномерно разносим его от корней к кончикам. (...) При отказе от расчесывания жир начнет копиться у корней, а остальная часть волос будет испытывать недостаток увлажнения», — в свою очередь, добавила Романова.

Кроме того, по ее словам, избегание расчесывания может привести к чрезмерному выпадению прядей.

«Если отказаться от этой процедуры, выпавшие волосы будут запутываться в здоровых, утяжелять их и сокращать их жизненный цикл», — пояснила врач.

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