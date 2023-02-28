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2 часа назад

Названы эффективные упражнения для быстрого похудения

Lenta.ruиещё 1

Авторы журнала WomanHit назвали эффективные упражнения для быстрого похудения. Об этом сообщается на сайте издания.

Названы эффективные упражнения для быстрого похудения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Первым упражнением стал бег с захлестом, который поможет убрать сантиметры с боков. Необходимо бежать на месте, при этом поднимая ноги и стараясь дотронуться пяткой до ягодиц. Далее необходимо продержаться в планке не менее 30 секунд, втягивая пресс и ягодицы.

Последним упражнением станут махи в сторону, которые помогут проработать ягодицы и бедра. Необходимо встать на четвереньки, втянуть живот, на выдохе отвести ногу в сторону, но не поднимать выше линии спины, на выдохе медленно опустить ногу.

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