Названы эффективные упражнения для быстрого похудения

Авторы журнала WomanHit назвали эффективные упражнения для быстрого похудения. Об этом сообщается на сайте издания.
Первым упражнением стал бег с захлестом, который поможет убрать сантиметры с боков. Необходимо бежать на месте, при этом поднимая ноги и стараясь дотронуться пяткой до ягодиц. Далее необходимо продержаться в планке не менее 30 секунд, втягивая пресс и ягодицы.
Последним упражнением станут махи в сторону, которые помогут проработать ягодицы и бедра. Необходимо встать на четвереньки, втянуть живот, на выдохе отвести ногу в сторону, но не поднимать выше линии спины, на выдохе медленно опустить ногу.