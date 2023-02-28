Названы эффективные упражнения для быстрого похудения

Авторы журнала WomanHit назвали эффективные упражнения для быстрого похудения. Об этом сообщается на сайте издания.

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Первым упражнением стал бег с захлестом, который поможет убрать сантиметры с боков. Необходимо бежать на месте, при этом поднимая ноги и стараясь дотронуться пяткой до ягодиц. Далее необходимо продержаться в планке не менее 30 секунд, втягивая пресс и ягодицы.