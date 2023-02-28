К чему может привести ожирение у беременных

Ученые из Кейптаунского университета выяснили, что ожирение матери негативно сказывается на состоянии плаценты. Исследование команды было опубликовано в журнале The Journal of Physiology.

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В исследовании приняла участие 71 женщина, из них 52 страдали ожирением, а у 38 развился диабет.

Ученые провели глубокое структурное исследование и молекулярный анализ плаценты, а также взяли биохимический анализ пуповинной крови.

Исследователи обнаружили, что ожирение матери в большей степени, чем диабет, ухудшает формирование плаценты, негативно влияет на плотность и площадь ее кровеносных сосудов, а также снижает ее способность передавать питательные вещества от матери ребенку.

Изменения оказались даже сильнее, чем при гестационном сахарном диабете, который возникает во время беременности.